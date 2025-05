Ndryshojnë temperaturat, ky është parashikimi i motit për javën e ardhshme

Gjatë javës së ardhshme në Kosovë parashihet të ketë kushte të paqëndrueshme meteorologjike, ka njoftuar Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës.

Të hënën moti parashihet të jetë me diell e vranësira të pjesshme. Temperaturat minimale do të lëvizin mes 6-10 gradë celsius e maksimalet mes 21-26 gradë celsius.

Të martën parashihet të jetë moti i vranët dhe me intervale me diell. Vranësirat gjatë ditës do të shoqërohen me riga shiu e shkarkime rrufesh. Temperaturat minimale do të lëvizin mes 7-10 gradë e maksimalet mes 20-24 gradë.

Mot i ngjashëm parashihet edhe të mërkurën e të enjten. E të premten moti parashihet të jetë i vranët dhe me riga shiu.

“Parashihen edhe shkarkime rrufesh nëpër disa zona të kufizuara.. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 5-8 gradë celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 18-20 gradë celsius. Do të fryjë erë nga veriperëndimi me shpejtësi 1-5m/s”, ka njoftuar IHMK-ja.