Ndryshojnë rregullat në Seria A, kështu do të vendoset kampioni nëse skuadrat kanë pikë të barabarta

Nëse dy skuadra e përfundojnë sezonin me pikë të barabarta, atëherë do të zhvillohet një ndeshje në mes tyre.

Federata Italiane e Futbollit ka njoftuar se ky vendim do të vlejë që nga sezoni i ardhshëm, përcjell lajmi.net.

Ndeshja do të jetë 90 minuta, nëse nuk ka fitues brenda kohës së rregullt atëherë nuk do të ketë vazhdime, por do të kalojnë drejt në penallti.

Në fakt, nuk është hera e parë që një rregull i tillë aplikohet në Itali, pasi vitin 1964 fituesi i Serisë A u zgjodh pikërisht në këtë formë.

Në atë periudhë, Inter u mposht nga Bologna, në ‘Olimpico’ me rezultatin 2-0, kështu duke e fituar titullin.

Kujtojmë se Serie A në këtë sezon do të startojë më datë 14 gusht dhe do të mbyllet më 4 qershor./Lajmi.net/