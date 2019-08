Ndryshime në linjën Prishtinë – Aeroport, kompania po operon me humbje

Por, ky vendim po del të jetë jo i duhur. Kryeshefi Ekzekutiv i Trafikut Urban në Prishtinë, Lulëzim Rexhepaj, thotë për Ekonomia Online se kjo linjë nuk ka dhënë produktivitetin e pritur, dhe se janë duke operuar me humbje.

Thotë se për një muaj në këtë linjë udhëtojnë vetëm rreth 4 mijë udhëtarë, që është numër i vogël për të mbuluar shpenzimet, që sipas tij janë të mëdha.

“Linja e aeroportit një linjë e re e shumëpritur, nuk është në nivelin e dëshiruar, dhe them me përgjegjësi se jemi duke operuar me humbje. Mirëpo Komuna e Prishtinës na kompenson neve. Është zotimi dhe përkushtimi i Komunës së Prishtinës që ketë shërbim t’ia ofrojë qytetarëve që udhëtojnë në aeroport dhe do të vazhdojë të funksionojë. Në linjën e aeroportit për dy muaj janë dikur rreth 8000 mijë udhëtarë që i bie 4000 mijë për 1 muaj, dhe shpenzimet janë shumë të mëdha”, tha ai.

Në komunën e Prishtinës operojnë 51 autobusë, që janë të pamjaftueshëm për të mbuluar të gjitha linjat.

Por, kryeshefi Rexhepaj thotë se kanë në plan të blejnë edhe 30 autobusë të rinj, por për momentin thotë se janë duke e paguar kredinë për autobusët e blerë.

“Në planet tona është edhe blerja e autobusëve të rinj, por momentalisht jemi duke paguar kredinë për blerjen e këtyre autobusëve. Por ndoshta në vitet e ardhshme së shpejti do ta kemi një plan edhe për blerjen e 30 autobusëve tjerë. Momentalisht nuk mund të zgjerohemi, por në të ardhmen parashihen linjat e reja, dhe disa nga linjat do ta ndryshojnë drejtimin. Me 51 autobus do t’i mbajmë këto linja qe i kemi tani”, tha ai

Rexhepaj thotë se në kuadër të rritjes së përgjegjësisë ndaj qytetarëve kanë krijuar një sistem për pranimin e ankesave dhe trajtimin e tyre, raporton EO.

“Në ndërmarrjen tonë kemi ndërtuar një sistem për pranim,trajtim dhe kthim të përgjigjeve ndaj qytetarëve. Me marrjen e detyrës së kryeshefit ekzekutiv kam organizuar një komision të quajtur komisioni i ankesave, qe me shumë seriozitet e trajtojmë çdo ankesë,shqetësim apo kërkesë të qytetarëve.”

Kryeshefi ekzekutiv thotë se ankesat e qytetarëve kanë qenë rreth vonesave të autobusëve dhe ata kanë kërkuar shtimin e linjave të reja, raporton EO.

“Ankesat më të shpeshta të qytetarëve janë rreth vonesave të autobusëve për shkak të trafikut të dendur,dhe qytetarët me plotë të drejtë kërkojnë të shtohet numri i linjave, por s’kemi mundësi me këto kapacitetet e tanishme. Qytetarët ankohen edhe për operatorët privat e cila nuk është kompetencë e jona,sepse shumica e operatorëve privat nuk respektojnë orarin e qarkullimit”, tha ai.

Thotë se edhe me kompanitë private që merren me bartjen e udhëtarëve kanë raporte të mira dhe se kanë një komunikim të vazhdueshëm.

“Ndaj kompanive private nuk kemi kompetencë të marrim masa në raste kur ata nuk respektojnë orarin e qarkullimit apo elementet e tjera që lidhen me shërbimin publik. Por ne shpeshherë i kemi ftuar ne biseda në mënyrë miqësore që të bisedojmë me ta për një shërbim sa më të mirë, përndryshe kompetent është Drejtoria e Shërbimeve Publike”, tha ai.