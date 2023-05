Ndodhi edhe kjo: Specialja i çon në Hagë gazetarët kosovarë, “i trajnon” si të raportojnë

I fundit ka të bëj me gazetarët kosovarë. Ata të cilët merren me Specialen, janë dërguar në një trajnim në Hagë nga Specialja, për formën se si duhet të raportohet nga gjyqi. Kjo për shumëkë po konsiderohet ndërhyrje direkte në raportimin e mediave dhe diktim ndaj gazetarëve se si duhet të raportojnë ata, shkruan lajmi.net.

Ish-zv ministri i Jashtëm, Muhamet Brajshori, në një postim në Twitter, ka thënë se Specialja, në formë "joshjeje", ka mundësuar edhe vizat për gazetarët, duke i çuar ata në një "ekskursion".

The @SpecialChambers has focused its energy on media campaigns rather than judiciary procedures. It doesn’t occur in any democratic system that courts conduct public campaigns, engage communication experts & organize excursions for journalists, sponsor visas for visitors, etc.

“Gjykata Speciale e ka përqendruar energjinë e saj në fushatat mediatike dhe jo në procedurat gjyqësore. Nuk ndodh në asnjë sistem demokratik që gjykatat të zhvillojnë fushata publike, të angazhojnë ekspertë komunikimi dhe të organizojnë ekskursione për gazetarët, të sponsorizojnë viza për vizitorët, etj.”, ka shkruar Brajshori.

Pak më shumë detaje ka dhënë ish-zyrtari i PDK-së, Kushtrim Shkodra. Ai është shprehur i çuditur se pse zëdhënësit e Gjykatës dhe Prokurorisë së Specializuar kanë shkuar që të dy në këtë trajnim.

“Pikat kryesore të këtij “trajnimi” janë: 1. Cilat janë konsideratat kryesore për gazetarët kur raportojnë për gjyqe? 2. Si të raportoni për viktimat? Dhe në fund, pse zëdhënësit e Gjykatës dhe Prokurorisë i bashkohen gazetarëve së bashku për të diskutuar me ta?”, ka shkruar ai.

“A nuk është kjo ndërhyrje dhe presion në raportimin e mediave për KSK-në? Është absolutisht e rrezikshme për drejtësinë, sepse nga sot në ditët në vijim Gjykata Speciale do të mbajë një “trajnim” për gazetarët nga Kosova”, shkruan tutje Shkodra.

Rrezik për paanshmërinë e gjyqësorit, këtë zhvillim e konsideron ish-kryediplomati, Petrit Selimi.

Ky në një postim në Twitter thotë se Specialja po përpiqet të imponojë qëndrimet e tyre në publik, duke thirrur gazetarët në “trajnim” e duke i çuar në ekskursione të tilla.

“Gjykatat nuk kanë për qëllim të formësojnë opinionin publik, por më tepër të interpretojnë dhe zbatojnë ligjin në mënyrë të paanshme. Kur gjykatat përpiqen të jenë të njohura, marrin vendime të bazuara në opinionin publik ose imponojnë qëndrimet e tyre ndaj publikut, ato rrezikojnë të dëmtojnë integritetin dhe paanshmërinë e gjyqësorit”, ka shkruar Selimi.

Inviting journalists to get acquainted with the media toolkit is one thing – having prosecution and court work together in media outreach is different thing. It’s absolutely unusual that a prosecutor and court president have joint media events like they do at @SpecialChambers https://t.co/ymntLGzHaM

