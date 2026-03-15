Ndodhet në paraburgim, Xheneta Fetahu në mbështetje të Gjestit

Këngëtari i njohur Besart Kelmendi, i njohur për publikun si Gjesti, është vendosur në paraburgim për një periudhë prej një muaji. Vendimi ka nxitur reagime të shumta në rrjete sociale, ku një numër i madh figurash publike kanë shprehur mbështetjen e tyre për artistin. Ndër reagimet që tërhoqi vëmendje ishte edhe ai i Xheneta Fetahut,…

15/03/2026 20:44

Këngëtari i njohur Besart Kelmendi, i njohur për publikun si Gjesti, është vendosur në paraburgim për një periudhë prej një muaji.

Vendimi ka nxitur reagime të shumta në rrjete sociale, ku një numër i madh figurash publike kanë shprehur mbështetjen e tyre për artistin.

Ndër reagimet që tërhoqi vëmendje ishte edhe ai i Xheneta Fetahut, me të cilën ka qenë pjesë e Big Brother Kosova, në edicionin e tretë.

Ata madje kanë pasur një raport edhe më të afërt, një lidhje të shkurtër së bashku.

Modelja ka ndarë një postim që ka të bëjë me të, si një lloj mbështetje për artistin.

Gjesti duket se ka pasur problem me pronarin e kompanisë muzikore, “Onima”, për shkak të projekteve të tij në lidhje me anën financiare.

I njëjti dyshohet për veprat penale “Kanosja”, “Asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë” si dhe “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve”.

Artikuj të ngjashëm

March 15, 2026

Pas arrestimit të Gjestit, vjen reagimi nga pronari i “Onima”

March 15, 2026

Neymari befason duke bërë shqiponjën, kjo është arsyeja

March 15, 2026

Pas katër vitesh pa folur, Rogerti përqafohet mes lotësh me vëllain në BBVA

March 15, 2026

Greta përjashtohet nga Big Brother VIP Albania

Lajme të fundit

Të huajt njoftohen me rregullat e reja në...

Nëna e një fëmije autik kërkon nga Kurti...

Afati deri më 31 mars, mbi 1 mijë zyrtarë publikë kanë deklaruar pasurinë

Como e fiton ‘betejën’ e Ligës së Kampionëve me Romën