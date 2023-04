Ndodhë në Lituani/ Në vend të monedhës, gjyqtari e përcakton kush e nis lojën me vezë Një moment interesant ka ndodhur gjatë një ndeshje futbolli në Lituani. Gjyqtari i ndeshjes nuk kishte marrë me vete asnjë cent, në mënyrë që ta hedhë lartë për ta mësuar se kush e nis lojën. Megjithatë, sot në ditën e Pashkëve, gjyqtari i ndeshjes kishte një ide tjetër. Ai kishte marrë me vete disa vezë,…