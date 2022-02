Ndodh një shpërthim i madh në Ukrainë

Një pjesë e një tubacioni gazi pranë Luhanskut, një nga qytetet kryesore në rajonin e shkëputur të Ukrainës, Republikën Popullore të Luhanskut, mori flakë të premten vonë pas një shpërthimi, njoftuan agjencitë ruse të lajmeve, duke cituar korrespondentët në terren.

Tubacioni u godit nga “një shpërthim i fuqishëm”, njoftoi agjencia e lajmeve Interfax, duke cituar një furnizues lokal të gazit natyror.

Raporti i ri për një zjarr në tubacion vjen pasi SHBA dhe të tjerët kanë paralajmëruar për incidente të “flamurit të rremë” që mund të përdoren nga Rusia si pretekst për një sulm ndaj Ukrainës.

Kanalet pro-ruse të Telegramit pohojnë se zjarri është rezultat i ukrainasve ky sulm.

This video is reportedly from the explosion in Luhansk pic.twitter.com/hOIGAarNrQ

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 18, 2022