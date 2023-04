Ndodh në Premier League, tifozët bllokohen në hyrje dhe ndeshja shtyhet për 15 minuta

Ashtu siç bëhet e ditur, shumë tifozë kanë mbetur jashtë stadiumit “Selhurst Park” për shkak se janë bllokuar pengesat, shkruan Lajmi.net

Ky takim ishte i paraparë të zhvillohet nga ora 13 e 30, e vlefshme për javën e 34-të në Premier League.

Kujtojmë që skuadra e West Ham ka 34 pikë në pozitën e 15-të, kurse Crystal Palace në vendin e 12-të me 37 pikë./Lajmi.net/

Due to issues with the turnstiles at Selhurst park, kickoff between Crystal Palace and West Ham has been delayed 15 minutes.

— NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) April 29, 2023