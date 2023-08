Ndodh në Athinë, Kurti përshëndetet me Zelenskyn Kryeministri i Kosovës, Albin Kurit, gjatë qëndrimit në Athinë është përshëndetur me presidentin e Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy. Kurit e ka publikuar një video të shkurtër në storie të rrjetit social Facebook. “Në prag të darkës së shtruar nga kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis me pjesëmarrje të presidentit ukriainas, Volodymyr Zelenskyy. Kryeministri grek ka mbledhur përfaqësues të…