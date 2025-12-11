Ndodh më në fund: Toney ia rrëmben puthjen Benitës

Tash e disa ditë, Toney dhe Benita kanë treguar një afërsi të veçantë me njëri-tjetrin, duke kaluar shumicën e kohës së përqafuar. Megjithatë, deri sonte, një puthje mes tyre nuk kishte ndodhur. Për të gjithë fansat, momenti erdhi kur Toney ia rrëmbeu Benitës një puthje të vogël. “Kur të thotë dikush ‘ndalu’, duhet të ndalesh”,…

ShowBiz

11/12/2025 18:51

Tash e disa ditë, Toney dhe Benita kanë treguar një afërsi të veçantë me njëri-tjetrin, duke kaluar shumicën e kohës së përqafuar.

Megjithatë, deri sonte, një puthje mes tyre nuk kishte ndodhur. Për të gjithë fansat, momenti erdhi kur Toney ia rrëmbeu Benitës një puthje të vogël.

“Kur të thotë dikush ‘ndalu’, duhet të ndalesh”, është shprehur Benita për këtë moment.

VIDEO

Artikuj të ngjashëm

December 11, 2025

Selvije Jao i bën një dedikim motrës së Shpatit: Më ke...

December 11, 2025

Raporti me Benitën, Toney i drejtohet ashpër Klodit: Nuk është burrëri...

December 11, 2025

“Vetëm familje, ju faleminderit” – Serbja nxjerr një tjetër foto të...

December 11, 2025

Fjolla Morina: Vij nga një familje grande që e njohin prej...

December 11, 2025

Puthen Klodi dhe Londrimi?

Lajme të fundit

Mërgim Lushtaku kërkon që deputetëve t’u bëhet testi...

Sulmi në Banjskë e Ibër-Lepenc, Fetoshi: Presioni ndërkombëtar...

Kosovës iu referua si “Metohia”, VLEN: Korrigjohen gabimet...

Ambasadori britanik te Rama për t’ia uruar mandatin:...