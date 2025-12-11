Ndodh më në fund: Toney ia rrëmben puthjen Benitës
ShowBiz
Tash e disa ditë, Toney dhe Benita kanë treguar një afërsi të veçantë me njëri-tjetrin, duke kaluar shumicën e kohës së përqafuar.
Megjithatë, deri sonte, një puthje mes tyre nuk kishte ndodhur. Për të gjithë fansat, momenti erdhi kur Toney ia rrëmbeu Benitës një puthje të vogël.
“Kur të thotë dikush ‘ndalu’, duhet të ndalesh”, është shprehur Benita për këtë moment.