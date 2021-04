Ndodh incidenti i papritur gjatë xhirimeve të serialit ‘House Of The Dragon’

Xhirimet e shumëpritura të Game Of Thrones, House Of The Dragon u goditën me një të papritur të mërkurën kur një anëtar i ekuipazhit të shfaqjes u bllokua.

Anëtari i stafit u desh të shpëtohej pasi ngiste aksidentalisht makinën e tyre në ujë, me stafin që nxitoi furishëm të merrte një fadromë për të ndihmuar tërheqjen e automjetit në ishullin e Mount Michael, transmeton lajmi.net.

Ekuipazhi i filmit u pa që nxitonte drejt vendit të ngjarjes për të ndihmuar tërheqjen e makinës nga përroi i vogël me ndihmën e një fadromi.

Anëtari i ri i stafit thuhet se supozohej se po voziste në rrugëkalim por aksidentalisht u bllokua në ujë gjatë rrugës së tij për në mal.

Ishte një garë me kohën ndërsa ekuipazhi nxitoi të lirojë makinën me vetëm 30 minuta para se të përfshihej nga batica në rritje, megjithëse u duk se i gjithë stafi e doli nga incidenti i padëmtuar.

Incidenti i papritur erdhi vetëm disa orë pasi po fillonte puna në parakushtin e Game of Thrones, House Of The Dragon, i shumë pritur, disa milje larg në Holywell Bay Beach.

Ylli Matt Smith u shndërrua në karakterin e tij duke u paraqitu me një paruke të gjatë me flokë të verdhë ndërsa xhironte skena në bregdetin me erë, duke konfirmuar se bregu jug-perëndimor do të jetë një vend kyç i xhirimit.

Emma D’Arcy e cila do të interpretojë gruan dhe mbesën e Daemon Rhaenyra Targaryen në serinë e ardhshme, u bashkua me ish-yllin e Doctor Who dhe ata patën një ngjashmëri të jashtëzakonshme me anëtarin e ardhshëm të familjes Daenerys, të luajtur nga Emilia Clarke, me një fustan të gjatë të kuq i cili u nda në pjesën e përparme dhe mburrej me një material të ndezur të kuqërremtë./Lajmi.net/