Ndodh edhe kjo: Sasa ia pret thonjtë Edit, teksa ai rri shtrirë
Një moment jo shumë i zakonshëm ka ndodhur në Big Brother VIP Kosova. Sasa sot është parë duke ia prerë thonjtë Edit, teksa ai rrinte shtrirë. Fansat e BBVK-së e kanë kapur këtë moment që ka ndodhur në prani të disa banorëve të tjerë. @_shqipet4u_ #bigbrothervipkosova4 ♬ Gayrimeşru 2 – Sero Produktion Beats
ShowBiz
Një moment jo shumë i zakonshëm ka ndodhur në Big Brother VIP Kosova.
Sasa sot është parë duke ia prerë thonjtë Edit, teksa ai rrinte shtrirë.
Fansat e BBVK-së e kanë kapur këtë moment që ka ndodhur në prani të disa banorëve të tjerë.
@_shqipet4u_ #bigbrothervipkosova4 ♬ Gayrimeşru 2 – Sero Produktion Beats