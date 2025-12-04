Ndodh edhe kjo: Sasa ia pret thonjtë Edit, teksa ai rri shtrirë

ShowBiz

04/12/2025 23:04

Një moment jo shumë i zakonshëm ka ndodhur në Big Brother VIP Kosova.

Sasa sot është parë duke ia prerë thonjtë Edit, teksa ai rrinte shtrirë.

Fansat e BBVK-së e kanë kapur këtë moment që ka ndodhur në prani të disa banorëve të tjerë.

