Ndjekje si në filma në Vatikan, shqiptari çan rrethojat me veturë – dëgjohen të shtëna armësh

Sipas mediave italiane, shqiptari ka çarë rrethimin prej hekuri me një makinë tip BMW pranë Vatikanit, për t’iu larguar mjeteve të policisë që e ndiqnin.

Gjatë ndjekjes është dëgjuar dhe një e shtënë arme e cila mendohet se ka ardhur nga policia, e cila tentoi të godiste gomat e makinës që drejtonte shqiptari.

Më pas, shqiptari ka vijuar arratinë e tij deri në rrugën Gregorio VII ku është përplasur me një mjet të policisë që ishte vendosur për të bllokuar rrugën. Ai hodhi nga dritarja një portofol dhe një orë.

Forcat e policisë iu afruan shqiptarit te dritarja e mjetit dhe e neutralizuan me një pistoletë paralizuese. Tani ai ndodhet në spital bashkë me dy oficerë të lënduar nga goditja me makinë, ndërkohë që nuk dihet identiteti i tij. /A2CNN