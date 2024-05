Ndikimi rus dhe kinez në Serbi, Giaufret: Nuk ka BE për Serbinë pa i normalizuar marrëdhëniet me Kosovën Shefi i Delegacionit të Bashkimit Evropian, Emanuele Giaufret ia ka bërë të qartë Serbisë se nuk mund të jetë pjesë e BE-së pa i normalizuar marrëdhëniet me Kosovën. “Bashkimi Evropian (BE) po shkon qartë drejt zgjerimit dhe dëshiron Serbinë “në familjen e saj”, por është një proces që ka rregullat e veta që duhen respektuar”,…