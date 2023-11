Ndihmëssekretari i ShBA-së udhëton për në Paris, pritet të zhvillojë takim me Kurtin Departamenti Amerikan i Shtetit ka bërë të ditur se Ndihmëssekretari për Çështjet Evropiane dhe Euroaziatike James O’Brien, do të udhëtojë për në Paris dhe Bruksel, nga 9 deri më 14 nëntor 2023. Gjatë vizitës së tij në paris ai pritet që të marrë pjesë në Forumin e Paqes në Paris dhe me këtë rast pritet…