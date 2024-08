Ndihmës Sekretari i NATO-s, Ruge: Vendimet për urën e Ibrit të merren në mënyrë të kordinuar

Ruge ka zhvilluar sot një takim me presidenten e Kosovës, Vjosa Osmani, ku kanë diskutuar mbi zhvillimet e fundit, përfshirë edhe çështjen e hapjes së Urës së Ibrit.

Ruge përmes një postimi në rrjetin social në “X” ka thënë se NATO është krenare që ka ofruar një mjedis të sigurt për të gjithë në Kosovë për 25 vjet.

Derisa në lidhje më hapjen e urës së Ibrit ai ka thënë se vendimet duhet të merren në mënyrë të kordinuar.

“Në Urën mbi Ibër, nënvizova pikëpamjen e NATO-s se vendimet duhet të vijnë përmes dialogut dhe në mënyrë të koordinuar”, ka shkruar Ruge.

Ndryshe, hapja e urës së Ibrit është ndër temat më të diskutuara në vend. /Lajmi.net/

#NATO is proud of having provided a safe&secure environment for all in #Kosovo for 25 yrs. Today with @VjosaOsmaniPRKS we took stock of what was achieved. On the bridge over the Ibar/Ibër, I underlined NATO’s view that decisions must come thru dialogue & in a coordinated manner. pic.twitter.com/QAONPdMuyv

— Boris Ruge (@RugeBoris) August 20, 2024