Ndezi skenën me performancën e tij, Ricky Martin i drejtohet shqiptarëve: Jini krenar për vendin tuaj

Ylli botëror, Ricky Martin, mbrëmjen e kaluar ka performuar në Tiranë.

Duket se atmosfera atje i ka lënë mbresa yllit latin, shkruan lajmi.net.

Përveç asaj, ai ka dhënë edhe një mesazh për të gjithë shqiptarët, që ta duam shumë vendin tonë e të jemi krenar për të.

Ai deklaroi mbrëmjen e kaluar se është mahnitur nga bukuria e Tiranës. Teksa i falenderoi për mikpritjen e ngrohtë, Ricky tha se Tirana është një qytet shumë i bukur

Ai i premtoi publikut shqiptar se do të vijë sërish në Shqipëri edhe pse kjo ishte hera e tij e parë që e vizitonte vendin.

“Dashurinë që kam parë në këtë qytet të bukur si Tirana është e mrekullueshme. Është shumë i mahnitshëm, shumë i ngrohtë(mikëpritje), shumë i bukur. Kjo është hera ime e parë këtu, por nuk do të jetë e fundit. Unë do të kthehem sërish, ju premtoj që do ta bëjë këtë. Dua që të jem në të gjithë Shqipërisë. Ju duhet të jeni shumë krenar për këtë vend kaq të bukur. Unë do të shkoj përreth botës duke folur për Shqipërinë, ju premtoj”, deklaroi Ricky Martin.

Ndër të tjera ai ka marrë edhe flamurin shqiptar sipër tij e nuk ka munguar edhe shqiponja, pamje këto të ndara nga Erion Veliaj./Lajmi.net/