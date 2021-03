Kombëtarja e Kosovës në hendboll në konkurrencën e femrave fillon stërvitjet për ndeshjet kualifikuese të Botërorit 2021

Kombëtarja e Kosovës në hendboll në konkurrencë të femrave është mbledhur sot për t’u përgatitur për ndeshjet kualifikuese të javës së ardhshme, transmeton lajmi.net.

Grumbullimi është bërë në Istog ku vajzat do të përgatiten deri të mërkurën, kur Kombëtarja niset për në Austri. Në Austri, Kosova do ndeshet me Austrinë dhe Italinë në kualifikimet për Botërorin 2021.