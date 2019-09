Ndeshjet e kombëtareve, vjen dorëheqja e parë

Robert Prosinecki u largua si trajner i Bosnje-Hercegovinës pas humbjes së së dielës 4-2 ndaj Armenisë, që i la ata me pak shpresë për të arritur në Euro 2020.

Ish-mesfushori i Real Madrid dhe Barcelona, Prosinecki u punësua në janar të vitit 2018 dhe shijoi një fillim të shkëlqyeshëm, por rezultati i së dielës i lë ata në një pozitë të dobët.

Megjithë humbjen e Finlandës në Itali më vonë gjatë ditës, Bosnje-Hercegovina ende mbetet pesë pikë mbrapa vendit të dytë dhe ka një rrugë të gjatë për të përfunduar kualifikimin, me ndeshje në shtëpi me Finlandën dhe Italinë dhe udhëtim në Greqi dhe Lihtenshtajn, transmeton lajmi.net.

“Fola me të gjithë dhe nuk do të jem më trajner. Unë jap dorëheqjen”, tha ai pas ndeshjes. “Kur mbërrita, besova se do të arrinim në Euro”.

"Ne nuk kemi pasur sukses në këtë dhe pasardhësi im do të ketë kohë për të përgatitur ekipin për Nations League. Unë nuk jam më trajner", potencoi ai.