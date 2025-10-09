Ndeshjet e kombëtareve, ky është trajneri më i paguar

Këtë javë do të zhvillohen ndeshjet e kombëtareve në gjithë botën, disa miqësore, e disa të vlefshme për kualifikim në Kampionatin Botëror 2026. “La Gazzetta dello Sport” ka publikuar listën e trajnerëve më të paguar. Më i paguari është trajneri i Brazilit, Carlo Ancelotti – me pagë 9.5 milionë euro. I dyti është ai i…

Sport

09/10/2025 12:28

Këtë javë do të zhvillohen ndeshjet e kombëtareve në gjithë botën, disa miqësore, e disa të vlefshme për kualifikim në Kampionatin Botëror 2026.

“La Gazzetta dello Sport” ka publikuar listën e trajnerëve më të paguar.

Më i paguari është trajneri i Brazilit, Carlo Ancelotti – me pagë 9.5 milionë euro.

I dyti është ai i Anglisë, Thomas Tuchel – që fiton 5.9 milionë euro në vit.

I treti, është trajneri i Gjermanisë, Julian Nagelsmann – që merr 4.9 milionë euro në vit.

Lista vijon:

Fabi Cannavaro në Uzbekistan – 4 milionë euro

Roberto Martinez në Portugali – 4 milionë euro

Didier Deschamps në Francë – 3.8 milionë euro

Marcelo Bielsa në Uruguai – 3.5 milionë euro

Ronald Koeman në Holandë – 3 milionë euro

Gustavo Alfaro në Paraguai – 2.5 milionë euro

Lionel Scaloni në Argjentinë – 2.3 milionë euro

Artikuj të ngjashëm

October 9, 2025

​Duka: Futbolli i Kosovës ka fituar dinjitet në arenën ndërkombëtare

October 8, 2025

Salah e kualifikon Egjiptin në Kampionatin Botëror

October 8, 2025

Dardanët vazhdojnë përgatitjet me përkushtim të madh, Zhegrova është aty

October 8, 2025

Haaland e zbulon takimin e parë me të dashurën dhe raportin me të

October 8, 2025

FFK: Sot, futbolli kosovar dhe mbarë vendi ynë u nderuan me...

October 8, 2025

Presidenti i FIFA-s dekorohet nga Osmani

Lajme të fundit

I mituri shoqërohet në polici për bluzën me...

Zbulohet municion i kontrabanduar në rajonin e Prishtinës

Fatmir Sheholli që u arrestua sot për spiunazh,...

Kushtetuesja kthen seancat, nesër në rend dite zgjedhja e nënkryetarit serb