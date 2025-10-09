Ndeshjet e kombëtareve, ky është trajneri më i paguar
Këtë javë do të zhvillohen ndeshjet e kombëtareve në gjithë botën, disa miqësore, e disa të vlefshme për kualifikim në Kampionatin Botëror 2026.
“La Gazzetta dello Sport” ka publikuar listën e trajnerëve më të paguar.
Më i paguari është trajneri i Brazilit, Carlo Ancelotti – me pagë 9.5 milionë euro.
I dyti është ai i Anglisë, Thomas Tuchel – që fiton 5.9 milionë euro në vit.
I treti, është trajneri i Gjermanisë, Julian Nagelsmann – që merr 4.9 milionë euro në vit.
Lista vijon:
Fabi Cannavaro në Uzbekistan – 4 milionë euro
Roberto Martinez në Portugali – 4 milionë euro
Didier Deschamps në Francë – 3.8 milionë euro
Marcelo Bielsa në Uruguai – 3.5 milionë euro
Ronald Koeman në Holandë – 3 milionë euro
Gustavo Alfaro në Paraguai – 2.5 milionë euro
Lionel Scaloni në Argjentinë – 2.3 milionë euro