​Ndeshjet e Championsit do të nisin me një minutë heshtje për Papa Françesku UEFA ka njoftuar se do të mbahet një minutë heshtje në kujtim të Papa Françeskut përpara të gjitha gjysmëfinaleve që do të zhvillohen javën e ardhshme, pasi futbolli evropian nderon atë që organizata e përshkruan si një ‘fener shprese për të gjithë njerëzimin’. Momenti i reflektimit do të zhvillohet para ndeshjeve të para të gjysmëfinaleve…