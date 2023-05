Ndeshje basketbolli apo luftë në Beograd?: Mediumi spanjoll i ashpër me autoritetet serbe para takimit Partizan – Real Madrid Ndeshja basketbollistike mes Partizanit të Beogradit dhe Real Madridit, e planifikuar për në orën 20:30, është shpallur ndeshje me rrezikshmëri të lartë për gjithçka ndodhi në fund të ndeshjes së dytë në Madrid, ku një sherr i përgjithshëm mes basketbollistëve ndërpreu ndeshjen. Basketbollistët e Real Madridit pritet të përballen me një pritje armiqësore nga tifozët…