Ndeshja e fundit e Atsu, shënoi gol nga gjuajtja e lirë | 24 orë më pas, ndodhi tërmeti

Trupi i ish-futbollistit të Newcastle United, Christian Atsu është gjetur nën rrënojat e ndërtesës ku ai jetonte në Turqi, ka thënë agjenti i tij.

“Zemërthyer më duhet t’u njoftoj të gjithë dashamirësve se, fatkeqësisht trupi i Christian Atsu u gjet këtë mëngjes, ngushëllimet e mia më të thella shkojnë për familjen dhe të dashurit e tij. Dëshiroj të shfrytëzoj rastin për t’i falënderuar të gjithë për lutjet dhe mbështetjen e tyre. Kërkoj që ndërkohë që bëjmë masat e nevojshme, që të gjithë të respektojnë privatësinë e familjes gjatë kësaj kohe shumë të vështirë”, shkroi agjentja e Atsu, Nana Sechere.

24 orë para tërmetit, Atsu ishte duke luajtur me ekipin e tij turk, Hatayspor – ku fituan me rezultatin minimal 1 me 0 ndaj Kasimpasas, shkruan Lajmi.net

This was Christian Atsu's final game in his professional football career: 90th minute free-kick to win the game for Hatayspor. Less than 24 hours later, the earthquake happened…

Such devastating news. RIP Atsu. 😢❤️ pic.twitter.com/3mn0eey0XR

