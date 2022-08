Ndeshja Ballkani – Shkupi, kjo është vlera financiare e të dyja skuadrave Ballkani, pasi e mposhti Klasvikun në raundin e tretë të kualifimeve për në fazën e grupeve të Conference League do ta ketë përballë një skuadër shqiptare. Suharekasit, që shkruan historinë me arritjen deri në fazën e play-offit, do ta tentojnë një sukses që ndoshta nuk mund të imagjinohej para fillimit të këtij cilki eliminator. Përkundër…