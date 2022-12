Ndërtimtaria shënoi rënie në tre muajt e fundit në Kosovë Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) publikon të dhënat e Bruto Produktit Vendor (BPV) për tremujorin e tretë të vitit 2022, sipas aktiviteteve ekonomike dhe me qasjen e shpenzimeve, me çmime aktuale dhe me çmime të vitit paraprak. Sipas ASK-së, BPV-ja në TM3 2022 shënon rritje reale për 2.07%, krahasuar me tremujorin e njëjtë të…