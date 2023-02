Ndërtesa të shkatërruara, vetura nën rrënoja: Pamje pas tërmetit në Turqi

Gjithashtu, mediat ndërkombëtare raportojnë edhe për mbi 1 mijë të plagosur, shkruan lajmi.net.

Sky Neës ka publikuar pamje ku shihen ndërtesat krejtësisht të rrënduara, vetura nën rrënoja si dhe ekipet e shpëtimit që kanë dalë në terren.

Fuqia e tërmetit raportohet të ketë qenë diku rreth 7.4 ballë. /Lajmi.net/

A 7.8-magnitude earthquake has shaken Turkey and Syria, killing more than 360 people, according to authorities.

The quake was centred in the town of Pazarcik at a depth of six miles and there were six powerful aftershocks, according to reports.

Latest: https://t.co/pOZGBEQmDO pic.twitter.com/AqjFQExgVS

— Sky News (@SkyNews) February 6, 2023