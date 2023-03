Ndërron karrige Konjufca sot, nga Kuvendi ulet në bankën e të akuzuarit

Në mungesë të dëshmitarëve, ish-deputetëve Adem Grabovci, Ismet Beqiri dhe Slobodan Petroviq, ka dështuar të mbahet të mërkurën gjykimi ndaj kryetarit të Kuvendit të Kosovës, Glauk Konjufca, i cili akuzohet për hedhje të gazit lotsjellës dhe pengim të personit zyrtar më 2016 në Kuvend. Ndaj, Grabovcit dhe Beqirit, gjykata do të lëshojë urdhëresë për sjellje me detyrim në seancë.

Lidhur me mungesën e dëshmitarëve, gjykatësja Edita Çanta konstatoi se Grabovci kishte qenë i ftuar sipas procesverbalit të seancës së kaluar, por që mungesën e tij nuk e ka arsyetuar. Ndërkaq, për Beqirin tha se i njëjti është ftuar në mënyrë të rregullt, por që mungesën e tij nuk e ka arsyetuar, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Po ashtu, gjykatësja Çanta konstatoi se për dëshmitarin Petroviq, nuk ka prova se i njëjti është ftuar në mënyrë të rregullt, pasi që nuk është kthyer fletë-kthesa.

Ajo tha se ndaj Grabovcit dhe Beqirit do të lëshohet urdhëresë për sjellje me detyrim, ndërkaq ndaj Petroviq tha se gjykata do të pret fletëkthesën dhe më pas do të veprojë sipas dispozitave ligjore.

Në mungesë të kushteve ligjore, seanca e sotme është shtyrë ndërsa e radhës u caktua të mbahet më 13 prill 2022.

Ndryshe, seanca e kaluar ishte shtyrë për shkak se Konjufca nuk kishte të angazhuar mbrojtës.

Prokuroria Themelore në Prishtinë, më 3 shkurt 2017, ka ngritur aktakuzë kundër Glauk Konjufcës, të cilin e ngarkon me dy vepra penale.

Sipas aktakuzës, i pandehuri Konjufca po akuzohet se më 10 gusht 2016, gjatë mbajtjes së mbledhjes në sallën e Kuvendit të Republikës së Kosovës, ku merrnin pjesë kryetari i Kuvendit, Kadri Veseli, deputetët Adem Grabovci, Ismet Beqiri, Sabri Hamiti, Pal Lekaj, Valdete Bajrami dhe Sllobodan Petroviq, i njëjti në cilësinë e deputetit, në kundërshtim me ligjin ka përdorur armë, ashtu që gjatë kësaj mbledhje ka hedhur gazin lotsjellës në këtë sallë.

Aktakuza thotë se si pasojë e kësaj, qëndrimi i pjesëmarrësve është pamundësuar nga tymi që ka shkaktuar gazi lotsjellës dhe të njëjtit janë detyruar të braktisin sallën, me çka i pandehuri Konjufca ka rënë ndesh me nenin 9.1 të Rregullores nr.04/12 për armëmbajtje në Republikën e Kosovës, ku ndalohet përdorimi i armëve.

Me këtë, Konjufca po akuzohet se ka kryer veprën penale “Përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm” nga neni 375, paragrafi 1 të Kodit Penal, vepër e cila dënohet me burgim prej një deri në tetë vjet.

Ndërsa, sipas dispozitivit të dytë të kësaj aktakuze, me datë, në kohë dhe vend të përshkruar si në dispozitivin e parë të kësaj akuze, i pandehuri Konjufca gjatë përdorimit të gazit lotsjellës ka penguar personat zyrtarë si kryetarin e Kuvendit, Kadri Veseli, deputetët Adem Grabovci, Ismet Beqiri, Sabri Hamiti, Pal Lekaj, Valdete Bajrami dhe Sllobodan Petroviq në kryerjen e detyrave zyrtare, ç’rast të gjithë personat zyrtarë janë detyruar ta ndërpresin mbledhjen dhe të largohen nga salla.

Për këtë, Konjufca po akuzohet se ka kryer veprën penale “Pengimi i personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrave zyrtare” parashikuar nga neni 409, paragrafi 1 të Kodit Penal, vepër e cila dënohet me burgim prej tre muaj deri në tre vjet.