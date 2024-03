Ndërron jetë viktima e përfshirë në një aksident në Gjakovë

Në Gjakovë ka ndodhur një aksident trafiku, ku dy drejtuesit e veturave kishin pësuar lëndime trupore.

Si pasojë e tyre, janë dërguar për trajtim në Spitalin Rajonal të Gjakovës, e më pas janë transportuar në QKUK, në Prishtinë, shkruan lajmi.net.

Nga lëndimet e marra njëri nga viktimat ka ndërruar jetë.

Me vendim të prokurorit, trupi i pa jetë dërgohet në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion.

Njoftimi i plotë:

AKSIDENT TRAFIKU ME FATALITET- Fsh. Skivjan, Gjakovë 17.03.2024 – 22:57. Raportohet se ka ndodhur aksident trafiku në mes të dy veturave civile. Si pasojë dy drejtuesit meshkuj kosovarë kanë pësuar lëndime trupore me ç’rast janë dërguar në Spitalin Rajonal të Gjakovës për tretman mjekësor, e me pas janë transportuar në QKUK-Prishtinë, ndërsa rreth orës 07:35 si pasojë e lëndimeve të marra, njeri nga drejtuesit, viktima mashkull kosovar ka ndërruar jetë. Me vendim të prokurorit trupi i pa jetë dërgohet në IML për obduksion. /Lajmi.net/