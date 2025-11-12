Ndërron jetë veterani i UÇK-së, Metë Fazli Nimani
Ka vdekur ish-veterani i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Metë Fazli Nimani.
Lajmin e ka bërë të ditur Organizata e Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Dega në Gjakovë.
Njoftohet se varrimi i të ndjerit do të bëhet me ditën e nesërme me datë 13.
Ndërsa homazhet dhe mbledhja komemorative në orën 12:00 në shkollën e muzikës në Gjakovë “Prenk Jakova”.
Njoftimi i plotë: