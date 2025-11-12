Ndërron jetë veterani i UÇK-së, Metë Fazli Nimani

12/11/2025 18:39

Ka vdekur ish-veterani i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Metë Fazli Nimani.

Lajmin e ka bërë të ditur Organizata e Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Dega në Gjakovë.

Njoftohet se varrimi i të ndjerit do të bëhet me ditën e nesërme me datë 13.

Ndërsa homazhet dhe mbledhja komemorative në orën 12:00 në shkollën e muzikës në Gjakovë “Prenk Jakova”.

Njoftimi i plotë: 

