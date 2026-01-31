Ndërron jetë Ramiz Bytyqi – hero i UÇK-së dhe mjek që shpëtoi dhjetëra jetë gjatë luftës

Ka ndërruar jetë Ramiz Bytyqi nga fshati Kervasari i Komunës së Malishevës, një emër i respektuar si në shëndetësi ashtu edhe në historinë e luftës çlirimtare. Bytyqi ishte mjek anestezist në Spitalin e Pejës, ndërsa gjatë luftës së fundit në Kosovë dha kontribut të jashtëzakonshëm në shërbim të plagosurve, transmeton lajmi.net. Me përkushtim dhe guxim,…

Lajme

31/01/2026 16:36

Ka ndërruar jetë Ramiz Bytyqi nga fshati Kervasari i Komunës së Malishevës, një emër i respektuar si në shëndetësi ashtu edhe në historinë e luftës çlirimtare.

Bytyqi ishte mjek anestezist në Spitalin e Pejës, ndërsa gjatë luftës së fundit në Kosovë dha kontribut të jashtëzakonshëm në shërbim të plagosurve, transmeton lajmi.net.

Me përkushtim dhe guxim, ai e kishte shndërruar shtëpinë e tij në një spital ushtarak, ku realizoi mbi 50 operacione, duke shpëtuar dhjetëra jetë në rrethana tepër të vështira.

Kontributi i tij mbetet pjesë e kujtesës kolektive si shembull i sakrificës dhe humanizmit në kohë lufte.

Varrimi i Ramiz Bytyqit do të bëhet nesër, në orën 14:00, në varrezat e qytetit të Pejës./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

January 31, 2026

Përfundon votimi për dorëheqjen e Lumir Abdixhikut

January 31, 2026

Haziri derisa po votohet për dorëheqjen e Abdixhikut: LDK u takon...

Lajme të fundit

Përfundon votimi për dorëheqjen e Lumir Abdixhikut

Haziri derisa po votohet për dorëheqjen e Abdixhikut:...

“Në Shqipëri, vajza të jashtëzakonshme”, zyrtari europian i...

Pas 26 vjetësh pritje, eshtrat e Rasim Koçit prehen në Çabrat