Ndërron jetë kompozitori i njohur amerikan

Todd Snider, këngëtar dhe kompozitor i muzikës alt-country, ka vdekur në moshën 59 vjeç. Shtëpia e tij diskografike ndau lajmin se Snider kishte vdekur të premten, në një deklaratë të postuar në llogaritë e tij në mediat sociale të nesërmen. “Ku i gjejmë fjalët për atë që gjithmonë kishte fjalët e duhura, që dinte si…

16/11/2025 15:36

Todd Snider, këngëtar dhe kompozitor i muzikës alt-country, ka vdekur në moshën 59 vjeç.

Shtëpia e tij diskografike ndau lajmin se Snider kishte vdekur të premten, në një deklaratë të postuar në llogaritë e tij në mediat sociale të nesërmen.

“Ku i gjejmë fjalët për atë që gjithmonë kishte fjalët e duhura, që dinte si ta distilonte gjithçka deri në thelb me fjalë dhe këngë, duke ofruar kthesën më shkatërruese, më qesharake dhe më ndikuese të frazave?” thuhej në deklaratë.

Familja dhe miqtë e Snider kishin thënë në një deklaratë se ai ishte diagnostikuar me pneumoni në një spital në Hendersonville, Tennessee, dhe se situata e tij që atëherë ishte bërë më e ndërlikuar dhe ai ishte transferuar diku tjetër.

Diagnoza erdhi menjëherë pas anulimit të një turneu, pasi Snider kishte qenë viktimë e një sulmi të dhunshëm në zonën e Salt Lake City, sipas një deklarate nga ekipi i tij i menaxhimit.

Turneu i anuluar ishte në mbështetje të albumit të tij më të fundit, High, Lonesome and Then Some, i cili u publikua në tetor.

