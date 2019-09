Ndërron jetë këngëtari amerikan

Këngëtari amerikan Eddie Money, i cili pati sukses të madh në Amerikë në vitet 70 dhe 80 me këngë të tilla si Two Tickets to Paradise and Take Me Home Tonight, ka vdekur në moshën 70 vjeç, shkruan BBC, transmeton lajmi.net.

Money ka lëshuar 11 albume dhe shiti afro 30 milion rekorde në një karrierë që zgjati katër dekada.

Ai gjithashtu luajti në Real Money, një seri realiteti që debutoi vitin e kaluar.

Ishte në një emision muajin e kaluar kur zbuloi se ai kishte kancerin e ezofagut.

Familja Money lëshoi ​​një deklaratë duke thënë: “Ishte shumë rëndë që t’i themi lamtumirë burrit dhe babait tonë të dashur. Është kaq e vështirë të imagjinohet bota jonë pa atë. Megjithatë ai do të jetojë përgjithmonë përmes muzikës së tij.”