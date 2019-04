Ndërron jetë babai i ministrit Reçica

Sot ka ndërruar jetë babai i Ministrit të Punës dhe Mirëqenies Sociale, Skënder Reçica.

Vdekjen e të atit e ka njoftuar vetë Ministri përmes një postimi në Facebook.

“Miq të nderuar,

Me dhimbje të thellë ju njoftoj se sot ndërroi jetë babai im, Feriz Reçica.Baba Feriz, me urtësi e dashamirësi na udhëzoi përherë për ta dashur atdheun e për të punuar fort e me nderë. Të tillë do ta kujtojmë e nderojmë përherë. Ju njoftoj se varrimi bëhet nesër, ora 17:00, në varrezat e fshatit Vranidoll. Të pikëlluar, Familja Reçica”