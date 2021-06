Ndërron jetë aktori i njohur amerikan

Frank Bonner, i famshëm për rolin e Herb Tarlek në serialin televiziv “WKRP in Cincinnati”, ka vdekur, shkruan TMZ, transmeton lajmi.net.

Frank vdiq të mërkurën si rezultat i ndërlikimeve nga demenca e trupit Lewy sipas familjes së tij.

Thuhet se më të dashurit e tij janë me zemër të thyer dhe ishin me të në momentin kur ai ndërroi jetë paqësisht.

Një aktor dhe regjisor, Frank ishte më i njohur për punën e tij në ‘WKRP’ në fund të viteve 1970 dhe në fillim të viteve ’80, duke luajtur Herb, menaxherin e shitjeve të radio-stacioneve që kurrë nuk mund të merrte llogari të mëdha.

Karakteri i Frank ishte i njohur gjithashtu për të veshur kostume me këpucë të bardha dhe një rrip të ngjashëm.

Ai drejtoi një pjesë të episodeve në ‘WKRP’ dhe përsëriti rolin e tij si Herb në spinoff të viteve 1990, “The New WKRP in Cincinnati” dhe gjithashtu interpretoi dhe bëri regjinë në “Saved By The Bell: The New Class”.

Frank ishte kryetitull i medieve në tetor 1979 kur u shtrua në spital pas një aksidenti me parashutë. /Lajmi.net/