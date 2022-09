Ndërrimi i trajnerit do t’i kushtojë 22 milionë funte skuadrës së Chelsea Chelsea do të shpenzojë edhe 22 milionë funte të tjera për të ndërruar trajnerin. Skuadra e Chelsea, duke befasuar të gjithë, vendosi dje që të shkarkonte nga posti i trajnerit gjermanin Thomas Tuchel. ‘Blutë’ kanë nisur menjëherë punët për të emëruar zëvendësuesin dhe negociatat po vazhdojnë me Graham Potter, i cili thuhet se në parim…