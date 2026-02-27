Ndërrimi i komandës në KFOR, Osmani: Kosova do të mbetet gjithmonë mirënjohëse ndaj SHBA-së

Presidentja e vendit, Vjosa Osmani, mori pjesë sot në Kampin Bondsteel në ceremoninë e ndërrimit të komandës dhe pranim-dorëzimit të detyrës së komandantit të Komandës Rajonale-Lindje të misionit të KFOR. Komandanti i deritashëm, koloneli Jonathan Lloyd, ia dorëzoi detyrën kolonelit Sam Sargeant. Osmani i uroi kolonelit Sargeant detyrën e re, duke e siguruar për mbështetjen…

Lajme

27/02/2026 22:16

Presidentja e vendit, Vjosa Osmani, mori pjesë sot në Kampin Bondsteel në ceremoninë e ndërrimit të komandës dhe pranim-dorëzimit të detyrës së komandantit të Komandës Rajonale-Lindje të misionit të KFOR.

Komandanti i deritashëm, koloneli Jonathan Lloyd, ia dorëzoi detyrën kolonelit Sam Sargeant.

Osmani i uroi kolonelit Sargeant detyrën e re, duke e siguruar për mbështetjen e plotë të institucioneve të Kosovës në përmbushjen e mandatit të tij dhe të misionit të KFOR-it të udhëhequr nga NATO.

“Presidentja Osmani ritheksoi se Kosova do të mbetet gjithmonë mirënjohëse ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës për mbështetjen e palëkundur në të gjitha etapat e shtetndërtimit dhe forcimit të paqes e sigurisë në vend. Ajo theksoi gjithashtu rëndësinë e jashtëzakonshme të pranisë së trupave ushtarake amerikane në Kosovë, të cilat jo vetëm që garantojnë stabilitet dhe siguri afatgjatë, por edhe dërgojnë një mesazh të qartë përkushtimi ndaj paqes dhe sigurisë në gjithë rajonin”, thuhet në njoftimin e Presidencës.

Artikuj të ngjashëm

February 27, 2026

“Prokuroria s’i vërtetoi dyshimet” – Gjykata refuzon paraburgimin për tre të...

February 27, 2026

​Katër djem të vrarë në oborr, dëshmia rrëqethëse e babait nga Drenica

February 27, 2026

Ministira e Drejtësisë anulon vendimin për mbulimin e shpenzimeve për Smakajn,...

February 27, 2026

Aksidenti i rëndë me dy të vdekur në Milano, momenti kur...

February 27, 2026

​Talebanët afganë pretendojnë se kanë vrarë 50 ushtarë pakistanezë

February 27, 2026

“Nuk kam fluturuar kurrë me avionin e tij dhe as nuk...

Lajme të fundit

Londrimi i bindur: Unë do të fitoj Big Brother VIP Kosova

“Prokuroria s’i vërtetoi dyshimet” – Gjykata refuzon paraburgimin...

Hygerta debuton në “Fadil Vokrri”, shënon gol nga penaltia

​Katër djem të vrarë në oborr, dëshmia rrëqethëse e babait nga Drenica