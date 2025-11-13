Ndërpritet seanca ndaj të akuzuarve për spiunazh, e radhës më 20 nëntor
Seanca ndaj të akuzuarve për spiunazh, Bedri Shabani dhe Muharrem Qerimi është anuluar.
Kësisoj seanca e radhës parashihet të mbahet më 20 nëntor.
Seanca fillimisht nisi po pastaj u ndërpre pasi i akuzuari Shabani ankohej për probleme shëndetësore.
Pas kësaj, trupi gjykues kërkoi kohë që të marrë informacione nga Shërbimi Korrektues.
Pas kësaj mediat dhe publiku u njoftuan se seanca shtyhet për pas disa ditëve./Lajmi.net/