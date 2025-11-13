Ndërpritet seanca ndaj të akuzuarve për spiunazh, e radhës më 20 nëntor

Seanca ndaj të akuzuarve për spiunazh, Bedri Shabani dhe Muharrem Qerimi është anuluar. Kësisoj seanca e radhës parashihet të mbahet më 20 nëntor. Seanca fillimisht nisi po pastaj u ndërpre pasi i akuzuari Shabani ankohej për probleme shëndetësore. Pas kësaj, trupi gjykues kërkoi kohë që të marrë informacione nga Shërbimi Korrektues. Pas kësaj mediat dhe…

Lajme

13/11/2025 11:37

Seanca ndaj të akuzuarve për spiunazh, Bedri Shabani dhe Muharrem Qerimi është anuluar.

Kësisoj seanca e radhës parashihet të mbahet më 20 nëntor.

Seanca fillimisht nisi po pastaj u ndërpre pasi i akuzuari Shabani ankohej për probleme shëndetësore.

Pas kësaj, trupi gjykues kërkoi kohë që të marrë informacione nga Shërbimi Korrektues.

Pas kësaj mediat dhe publiku u njoftuan se seanca shtyhet për pas disa ditëve./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

November 13, 2025

A kishte shqetësime gjeneral Clark se serbët mund të rifuteshin sërish...

Lajme të fundit

A kishte shqetësime gjeneral Clark se serbët mund...

Prokuroria akuzon dy zyrtarë të Komunës së Suharekës...

Durkee pyetet për aktakuzën ndaj ish-krerëve të UÇK-së:...

EUROPOL-i arreston pjesëmarrës në komplotin për rrëmbimin e...