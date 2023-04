Ndërpritet për pak çaste derbi Chelsea – Liverpool, futbollistët myslimanë bëjnë iftar

Chelsea dhe Liverpooli janë duke e zhvilluar sonte ndeshjen e mbetur të xhiros së tetë në Premierligë.

Përballja që po zhvillohet në stadiumin “Stamford Bridge” në Londër është ndërprerë në minutën e 25-të, shkruan lajmi.net.

Arsyeja e ndërprerjes së ndeshjes për pak çaste ishte që t’u jepet hapësirë futbollistëve mysliamanë që agjërojnë të bëjnë iftar.

Treshja e “Bluve” të Londrës, Koulibaly, Fofana dhe Kante u panë në pamje duke prishur agjërimin.

Chelsea players take the chance to fuel up after their Ramadan fast against Liverpool 🔵🔴 pic.twitter.com/GuKU8oRzCG

— MailOnline Sport (@MailSport) April 4, 2023