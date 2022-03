Ndërpritet ndeshja mes Evertonit dhe Newcastle, tifozi lidh vetën për shtylle

Të dy skuadrat ende nuk kanë arritur ta gjejnë golin në “Goodison Park”, ndërsa në minutën e 49’ të ndeshjes ndodhi diçka e papritur në fushë.

Bëhet fjalë për një tifoz i cili zbulohet të jetë protestues kundër përdorimit të vajit, ku gjatë ndeshjes hyn në fushë dhe lidh vetën për shtylle në shenjë proteste.

Ndeshja menjëherë u ndërprit nga gjyqtari në fushë, ku kishim një pauzë deri në minutën e 57’ për shkak të këtij incidenti.

Videon e gjeni më poshtë.

What is going here at the Everton vs Newcastle match? pic.twitter.com/CpE6L9Aimj

— Pàtàkì (@pataki_ro) March 17, 2022