Ndërpritet ndeshja e ekipit të Xherdan Shaqirit, tifozët futen të rrihen në fushë

Një incident mes tifozëve të Parisit të cilët ndodhen në ligën e dytë të Francës, dhe Lyonit të Xherdan Shaqirit ka bërë që ndeshja të ndërpritet.

Incidenti filloi me tifozët e Lyonit që sulmuan tifozët e Paris FC.

This weekend’s Coupe de France action has begun with Lyon fans attacking Paris FC fans. French football & violence are unfortunately the best of bedfellows this season. pic.twitter.com/lme5o0pINB

— Get French Football News (@GFFN) December 17, 2021