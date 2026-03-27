Ndërpritet furnizimi me ujë në disa rrugë të Prishtinës, shkak një rrjedhje e madhe

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” sh.a ka njoftuar qytetarët se për shkak të një rrjedhjeje të madhe dhe pamundësisë për intervenim, furnizimi me ujë do të ndërpritet nga ora 20:00. Pa ujë do të mbesin banorët e rrugës Voskopoja dhe rrugëve përreth saj. “Faleminderit për mirëkuptim!”, thuhet në njoftim.

27/03/2026 20:28

