Ndërprerje masive të internetit po raportohet në mbarë botën Bankat e mëdha, mediat dhe linjat ajrore po vuajnë aktualisht ndërprerje të mëdha të IT. Fluturimet janë ndalur në aeroportin e Sidneit, ku United Airlines ka ndaluar fluturimet dhe platforma e grupit të Bursës së Londrës po përjeton ndërprerje. Disa aeroporte dhe linja ajrore kanë raportuar probleme me sistemet e tyre të IT. Ndërprerjet u…