Ndërprerje e ujit nesër në veri të Mitrovicës për shkak të punimeve në rrjetin e ujësjellësit Kompania Rajonale Ujësjellësi “Mitrovica” ka njoftuar se nesër do të ketë ndërprerje të furnizimit me ujë të pijshëm në pjesën veriore të Mitrovicës, për shkak të punimeve në rrjetin e ujësjellësit në Rrugën “Mbreti Petar”. Sipas njoftimit, ndërprerja do të nisë nga ora 08:00 dhe do të zgjasë deri në sanimin e defektit. “Për shkak…