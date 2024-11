Ndërprerja e furnizimit me ujë pas sulmit në kanal, në veri do të vendosen cisterna me ujë Komuna e Mitrovicës Veriore ka njoftuar se sot do të vendoset cisterna me ujë të pijen në lagjet e qytetit, meqë furnizimi me ujë të pijes është ndërprerë si pasojë e sulmit të mbrëmshëm në kanalin e Ibër-Lepencit. Në Lagjen e Boshnjakëve, cisterna do të jetë në orën 13:00, në lagjet pranë Spitalit në orën…