Nderohen Albright dhe ushtarët e vrarë gjatë bombardimeve, Osmani: Do të jetojnë përherë në zemrën e çdo qytetari

Njëra nga sallat do të bartë emrin e ish-Sekretares së Shtetit, Madeleine Algright, kurse dy të tjerat të të dy ish-oficerëve të vrarë gjatë bombardimeve të NATO-s mbi Serbinë në vitin 1999. Ata janë David Biggs dhe Kevin Reichert.

Osmani një ditë pas ceremonisë ka shkuar se ata do të jetojnë në zemrat e kosovarëve përherë.

“Shërbimi, kontributi dhe përkushtimi i tyre tani nderohen përgjithmonë në Ambasadën e SHBA-së në Kosovë dhe trashëgimia e tyre do të jetojë në zemrat e çdo qytetari të vendit tonë”, ka shkruar ajo ndër të tjera.

Postimi i plotë:

Yesterday, alongside @USAmbKosovo Hovenier and the families of Chief Warrant Officers Gibbs and Reichert, we paid tribute to the legacy of former Secretary Albright as well as these courageous officers, whose lives were tragically lost during the NATO intervention in 1999.

Their… pic.twitter.com/iBz3yAEcSB

— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) May 1, 2024