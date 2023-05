​Ndërmarrjet publike dhe 24 mijë asete do barten nga qeveria në Fondin Sovran Ndërmarrjet publike së bashku me 24 mijë asete tjera do barten nga qeveria në Fondin Sovran, që sipas Qeverisë së Kosovës do të rrisë mundësinë e investimeve dhe përmirësojë edhe më shumë menaxhimin e tyre. Sipas një njoftimi të Zyrës së Kreministrit, 170 shtete të botës, nga rreth 200 sa janë gjithsej, tashmë kanë fonde…