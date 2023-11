“Ndërlidhet me situatën dhe sulmet në veri, Krasniqi flet pasi Policia i ofroi mbrojtje

Policia e Kosovës u ka ofruar mbrojte dy krerëve të partive opozitare, Memli Krasniqit të PDK-së dhe Lumir Abdixhikut, të LDK-së.

Kryetari i PDK-së, Memli Krasniqi, ka deklaruar gjatë ditës së sotme se nuk ndjehet i kërcënuar, shkruan Lajmi.net.

Por, Kransiqi ka deklaruar se kjo ndërlidhet pas gjendjes së tensionuar dhe sulmeve në veriun e vendit.

“Nuk jam apo nuk jam ndjerë asnjëherë I kërcënuar, as edhe kur kanë rrjedhë informacione për vrasje, por ka qenë vlerësimi i organeve të sigurisë, që të na ofrojnë mbrojtjen e afërt për arsye që besoj do të duhej ata t’i tregojnë, por që ndërlidhen me situatën të tensionuar e të përkeqësuar pas sulmeve në veriun e vendit.

Nënkryetari i LDK-së, Lutfi Haziri deklaroi se kryetari i kësaj partie, Lumir Abdixhiku nuk ka ndërprerë punën e tij.

Ai theksoi se është rritur kujdesi i organeve të sigurisë ndaj kreut të kësaj partie, por nuk ka ndryshuar asgjë në agjendën e tij.

“I ka besuar vlerësimeve të organeve të shtetit, dhe po sillet karshi atij vlerësimi. Nuk ka ndërprerë asgjë në punën e tij, në agjendën politike edhe në rutinën e tij. Sepse, policia e shtetit ka kapacitete e mjaftueshme profesionale me siguru, me garantu. Dhe kjo nuk e prek në asnjë mënyrë agjendën e tij, vetëm është rrit kujdesi i organeve të sigurisë. Nuk është për të diskutuar më shumë, sepse morëm vesh që edhe të tjerëve u janë vendosur masa të njëjta. Pasiguri juridike në Kosovë ka, mos të flasim pasiguri fizike, dhe kjo është më problematike dhe më serioze dhe na shqetëson si LDK më shumë”, ka thënë Haziri.

Këto deklarime, Krasniqi e Haziri i bënë pas takimit që patën me emisarin e BE-së, Miroslav Lajçak në zyrat e BE-së në Prishtinë. /Lajmi.net/