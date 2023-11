“Ndarje në baza partiake”, Komuna e Pejës e pakënaqur me buxhetin për vitin 2024 Komuna e Pejës po e konsideron të padrejtë ndarjen e buxhetit të vitit 2024 të paraparë nga Qeveria e Kosovës me arsyetimin se ndarja buxhetore po bëhet në baza partiake. Ndërsa, në krahasim me ndarjen e buxhetit të viteve të kaluara kjo komunë ka përfituar shuma më të mëdha, se sa tash në udhëheqje të…