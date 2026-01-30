Ndarja nga jeta e aktores së njohur në “Home Alone”, vjen reagimi prekës i Kevinit

Hollywood-i po nderon komedianen e njohur Catherine O’Hara, e cila ndërron jetë këtë të premte në moshën 71-vjeçare. Ikona e komedisë, e cila ka lënë pas një karrierë të shkëlqyer në film dhe televizion, është kujtuar me dashuri dhe emocion nga miqtë dhe kolegët e saj. Macaulay Culkin, i cili ka luajtur si Kevin në…

ShowBiz

30/01/2026 23:44

Hollywood-i po nderon komedianen e njohur Catherine O’Hara, e cila ndërron jetë këtë të premte në moshën 71-vjeçare. Ikona e komedisë, e cila ka lënë pas një karrierë të shkëlqyer në film dhe televizion, është kujtuar me dashuri dhe emocion nga miqtë dhe kolegët e saj.

Macaulay Culkin, i cili ka luajtur si Kevin në filmin e famshëm “Home Alone”, shpërndau një postim prekës në Instagram, duke e quajtur aktoren “mama”.

Ai shkroi:

“Mama. Mendova se do të kishim më shumë kohë. Doja më shumë. Doja të ulesha pranë teje. Të dëgjova, por kishte kaq shumë më tepër për të thënë. Të dua. Do të shoh sërish.”

O’Hara ka luajtur rolin e Kate McCallister, nënës së personazhit të Culkin, Kevin, në dy filmat e parë “Home Alone”. Ky rol ka qenë një nga momentet më të paharrueshme të karrierës së saj dhe një nga performancat që e bëri të dashur për miliona njerëz.

TMZ ishte i pari që raportoi për vdekjen e saj, por ende nuk është zbuluar shkaku i vdekjes. O’Hara kishte munguar në ceremoninë e Golden Globes të mbajtur më 11 janar, ku ishte nominuar për performancën më të mirë mbështetëse nga një aktore për rolin e saj në serialin e Apple+, The Studio. Edhe pse ishte nominuar, arsyet e mungesës së saj nuk janë sqaruar.

Artikuj të ngjashëm

January 30, 2026

Elijona niset me urgjencë drejt spitalit pak minuta para Prime-it

January 30, 2026

Vdes aktorja e “Home Alone”

January 30, 2026

Banorja kërkon largimin nga Big Brother, produksioni nuk e lejon

January 30, 2026

“Kam patur një histori që nuk e di njeri” – Selin...

January 30, 2026

Shiste mallra të falsifikuara me logo luksoze, arrestohet ish-konkurrenti i “Për’puthen”...

January 30, 2026

Limi i kërkon puthje Albës – ajo ia plotëson dëshirën

Lajme të fundit

Hoxha: Inteligjenca ushtarake serbe e përfshirë në sulmin në Ibër-Lepenc

Shefi i ESM-së: Fondi evropian i krizave, me...

Gazetarja Foniqi-Kabashi reagon pasi Pacolli u intervistua nga...

Shoferi shpëton pasi vetura u zë nën rrënojat e murit në Han të Elezit