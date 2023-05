“Ndaloni zënkat, krijoni vende pune”, Grenell deklarohet pas përgjigjes së ministrit Çeku ndaj Djokovicit

Në lidhje me këtë, ka reaguar edhe ish-emisari amerikan për dialogun Kosovë-Serbi, Richard Grenell i cili ka bërë thirrje që “të ndalohen zënkat”.

“Mos e politizoni pagëzimin e fëmijëve. Zbatoni të gjitha marrëveshjet e kaluara dhe shikoni përpara.” – ka shkruar ai tutje.

Në fund, Grenell ka kërkuar që të krijohen vende pune për të rinjtë pasi që “populli i Ballkanit meriton paqe dhe prosperitet”.

“Dua ta shkoj në Kosovë me bashkëshorten time Jelena, për t’i pagëzuar fëmijët tanë, Stefanin tetëvjeçar dhe Tarën pesëvjeçare. E di se kjo temë është shumë e ndjeshme.” – u shpreh Djokoviq para disa ditësh.

Ministri Çeku reagoi në rrjetin social në Twitter duke shkruar: “Pa vaksinë nuk mund të hysh.”

This should be an easy gesture to make for @albinkurti.

Stop picking fights.

Don’t politicize the baptism of children.

Implement all past agreements and look forward.

Create jobs for young people. The people of the Balkans deserve peace and prosperity. https://t.co/5jizco2cts

— Richard Grenell (@RichardGrenell) May 19, 2023